Azul dio por finalizada la temporada estival con el último nocturno

Organizado por el Club Ciclista Azuleño se corrió el último Festival Nocturno del verano con nutrida presencia de deportistas.

En la pista de la vecina localidad, el último evento de la temporada fue auspiciado por el Centro de Empleado de Comercio y tuvo a varios representantes locales en el podio.

Jorge Olmedo y Facundo Dumerauf se destacaron quedándose con las victorias de sus categorías.

Los resultados:

Aficionados Menores

1° Heim Julián (Tandil)

2° Ulloque Facundo (Tapalqué)

3° Pane Máximo (Azul)

4° Ferro Agustín (Olavarría)

6° Utet Luciano (Olavarría)

Máster D

1° Dazan Benito (Quilmes)

2° Pozzoli Adrián (Quilmes)

5° Barzola Miguel (Olavarría)

Máster E

1° Olmedo Jorge (Olavarría)

2° Posse Francisco (Olavarría)

Máster B

1° Flores Claudio (Tres Arroyos)

2° Gómez Federico (Tapalqué)

6° Spinella Emilio (Olavarría)

Máster C

1° Piazza Carlos (Azul)

2° Amoz Fabián (Ayacucho)

7° Ibarlucía Esteban (Olavarría)

Élite

1° Dumerauf Facundo (Olavarría)

2° Sagardoy Emiliano (Saladillo)

3° Contreras Brian (Tapalqué)

6° Sequeira Theo (Olavarría)

Máster A y Sub23

1° Dumerauf Facundo (Olavarría)

2° Contreras Brian (Tapalqué)

3° Flores Claudio (Tres Arroyos)

Damas

1° Calvo Mariana (Ayacucho)

2° Posse Charo (Olavarría)

3° Posse Ludmila (Olavarría)

4° Hernández Lucrecia (Olavarría)

5° Cepeda Agustina (Trenque Lauquen)