Barbieri firmó su contrato y es jugador de Chacarita

Juan Ignacio Barbieri es oficialmente refuerzo de Chacarita y ya firmó su vínculo contractual con el equipo que busca regresar a la Liga Profesional.

El delantero que llega proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza y que fuera goleador del fútbol argentino en 2024, estará en el “Funebrero” a préstamo por un año y con opción de compra del 50% del pase.

Barbieri, aún jugador de Deportivo Armenio, se sumará a la brevedad a los entrenamientos del conjunto que dirigirá Matías Módolo.