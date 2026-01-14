Barbieri firmó su contrato y es jugador de Chacarita | Infoeme
Jueves 15 de Enero 2026 - 0:12hs
Jueves 15 de Enero 2026 - 0:12hs
 - 14 de Enero de 2026 | 22:11

Barbieri firmó su contrato y es jugador de Chacarita

Juan Ignacio Barbieri es nuevo refuerzo de Chacarita.

En las últimas horas de este miércoles, Juan Ignacio Barbieri firmó su contrato con Chacarita y jugará la venidera temporada en la Primera Nacional.

 

Juan Ignacio Barbieri es oficialmente refuerzo de Chacarita y ya firmó su vínculo contractual con el equipo que busca regresar a la Liga Profesional.

 

El delantero que llega proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza y que fuera goleador del fútbol argentino en 2024, estará en el “Funebrero” a préstamo por un año y con opción de compra del 50% del pase.

 

Barbieri, aún jugador de Deportivo Armenio, se sumará a la brevedad a los entrenamientos del conjunto que dirigirá Matías Módolo.

 

