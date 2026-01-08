Valentín Manolio otra vez campeón con Viamonte F.C. | Infoeme
Jueves 08 de Enero 2026 - 19:00hs
28°
Jueves 08 de Enero 2026 - 19:00hs
Olavarría
28°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 8 de Enero de 2026 | 17:43

Valentín Manolio otra vez campeón con Viamonte F.C.

El olavarriense arrancó el año de la mejor manera ya que el pasado domingo se consagró nuevamente campeón de la Liga Toldense de Fútbol.

Fotos: Instagram

Viamonte Fútbol Club se consagró como el campeón del 2025 de la Liga Toldense de Fútbol y fue con una destacada actuación de Valentín Manolio.

 

Viamonte Fútbol Club venció a Sportivo Zavalía por 4 a 0 en condición de visitante y se consagró campeón del torneo Clausura “Centenario C.A. La Delfina”. Había sido 0 a 0 en los primeros 90 minutos.

 

El bicampeón del 2025, ya que se había también adjudicado el Torneo Apertura, fue contundente, categórico, ampliamente superior a su rival y lo dejó plasmado en el resultado final.

 

 

En el “Pedro Iturralde” de la localidad de Zavalía, donde se jugó la definición, Valentín Manolio cerró su temporada nuevamente con el trofeo, el 35° en la historia de la entidad de Los Toldos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME