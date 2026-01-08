Valentín Manolio otra vez campeón con Viamonte F.C.

Viamonte Fútbol Club se consagró como el campeón del 2025 de la Liga Toldense de Fútbol y fue con una destacada actuación de Valentín Manolio.

Viamonte Fútbol Club venció a Sportivo Zavalía por 4 a 0 en condición de visitante y se consagró campeón del torneo Clausura “Centenario C.A. La Delfina”. Había sido 0 a 0 en los primeros 90 minutos.

El bicampeón del 2025, ya que se había también adjudicado el Torneo Apertura, fue contundente, categórico, ampliamente superior a su rival y lo dejó plasmado en el resultado final.

En el “Pedro Iturralde” de la localidad de Zavalía, donde se jugó la definición, Valentín Manolio cerró su temporada nuevamente con el trofeo, el 35° en la historia de la entidad de Los Toldos.