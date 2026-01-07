Axel tocará en el Teatro Municipal de Olavarría en abril: cuánto cuestan las entradas

El próximo domingo 26 de abril a las 20, el reconocido cantautor argentino Axel se presentará en el Teatro Municipal en el marco de su gira “25 Tour”, con la que celebra 25 años de trayectoria musical y presenta oficialmente su más reciente álbum, “Vuelve”.

El artista sorprende al público con un concierto totalmente renovado, donde el impacto sonoro y visual invita a vivir un viaje único.

Durante el concierto no faltarán canciones emblemáticas como “Amo”, “Miradas”, “Todo mi mundo”, “Te voy a amar”, “Tu amor por siempre” y “Celebra la vida”, junto a composiciones de su nuevo material discográfico. El show se presenta como una experiencia profundamente emocional y una oportunidad para reencontrarse con el público y celebrar el camino transitado.

Entradas (numeradas en plateas y palcos):

Platea baja: $77.000

Platea alta: $55.000

Sillas de palcos: $71.500

Pullman: $44.000

Puntos de venta:

Tecnocentro (Rivadavia 3065), en efectivo.

Teatro Municipal (Rivadavia 2780), con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.

De manera online a través de www.articket.com.ar, con crédito y débito.

Entradas para personas con discapacidad

Se informa que se entregarán entradas a personas que presenten CUD (Certificado Único de Discapacidad) a partir del primer día hábil del mes en el que se desarrolla el evento. La entrega será presencial, en la boletería del Teatro Municipal, de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, según disponibilidad.