Axel tocará en el Teatro Municipal de Olavarría en abril: cuánto cuestan las entradas

El artista se presentará en nuestra ciudad en el marco de su gira "25 Tour" para celebrar 25 años de trayectoria. 

El próximo domingo 26 de abril a las 20, el reconocido cantautor argentino Axel se presentará en el Teatro Municipal en el marco de su gira “25 Tour”, con la que celebra 25 años de trayectoria musical y presenta oficialmente su más reciente álbum, “Vuelve”.

El artista sorprende al público con un concierto totalmente renovado, donde el impacto sonoro y visual invita a vivir un viaje único.

Durante el concierto no faltarán canciones emblemáticas como “Amo”, “Miradas”, “Todo mi mundo”, “Te voy a amar”, “Tu amor por siempre” y “Celebra la vida”, junto a composiciones de su nuevo material discográfico. El show se presenta como una experiencia profundamente emocional y una oportunidad para reencontrarse con el público y celebrar el camino transitado.

Entradas (numeradas en plateas y palcos):

Platea baja: $77.000

Platea alta: $55.000

Sillas de palcos: $71.500

Pullman: $44.000

 

Puntos de venta:

Tecnocentro (Rivadavia 3065), en efectivo.

Teatro Municipal (Rivadavia 2780), con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.

De manera online a través de www.articket.com.ar, con crédito y débito.

Entradas para personas con discapacidad

Se informa que se entregarán entradas a personas que presenten CUD (Certificado Único de Discapacidad) a partir del primer día hábil del mes en el que se desarrolla el evento. La entrega será presencial, en la boletería del Teatro Municipal, de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, según disponibilidad.

 

