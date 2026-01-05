El Torneo Comercial estrenó la renovada edición 2026 | Infoeme
El Torneo Comercial estrenó la renovada edición 2026

En la noche de este lunes inició una nueva edición del Torneo Comercial de Verano y fue con dos partidos ante una multitud.

Fotos: Andrés Arouxet

Organizado por la Subcomisión de Básquet del Club Pueblo Nuevo se jugaron los primeros dos partidos de la edición 2026 con victorias para Ferretería Víctor e Infinity.

 

 

En el gimnasio Juan Manolio que volvió a llenar las gradas para la doble propuesta, dio inicio la tradicional competencia veraniega que tiene más equipos, dos canchas para la Fase Regular de las dos Zonas, transmisión en vivo y la modalidad “Fantasy” donde se arman equipos y “se juega por orgullo”.

 

La competencia cuenta con 17 equipos y más de 250 jugadores que jugarán hasta final de enero la Fase Regular para luego clasificar a los cuatro mejores de cada grupo para jugar Cuartos de Final, Semifinales y Final.

 

Infinity, último campeón, buscará defender el título y en su debut derrotó a Sanvi Básquet por 57 a 45. Mauricio Pane fue la figura con 30 puntos.

 

Previamente, el certamen estival tuvo triunfo de Ferretería Víctor por 64 a 47 ante Beer Time en un segundo tiempo donde dominó de principio a fin.

 

Síntesis Beer Time – Ferretería Víctor:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Carusso, M. y Zárate, F.

Beer Time (47): Gómez, B. (12), Gómez, R. (0), Pinini (6), Paladino, I. (6), Nanni (4), Schevemer (17), Gómez, J. (0), Díaz (0), Paladino, L. (0), Torres (0), Barsi (0), Negrette (2). DT- Macías/Rojas

Ferretería Víctor (64): Menon (2), Gómez (5), San Martín (12), Espinoza (3), Cuadrillero (4), Castellano (8), Fritz (0), Ripoll (8), Rodríguez (3), Noms (0), Dupin (19), Pietrafesa (0). DT- La Cruz

Parciales: 11-16; 20-29; 35-54 y 47-64.

 

