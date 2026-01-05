El Torneo Comercial estrenó la renovada edición 2026

Organizado por la Subcomisión de Básquet del Club Pueblo Nuevo se jugaron los primeros dos partidos de la edición 2026 con victorias para Ferretería Víctor e Infinity.

En el gimnasio Juan Manolio que volvió a llenar las gradas para la doble propuesta, dio inicio la tradicional competencia veraniega que tiene más equipos, dos canchas para la Fase Regular de las dos Zonas, transmisión en vivo y la modalidad “Fantasy” donde se arman equipos y “se juega por orgullo”.

La competencia cuenta con 17 equipos y más de 250 jugadores que jugarán hasta final de enero la Fase Regular para luego clasificar a los cuatro mejores de cada grupo para jugar Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Infinity, último campeón, buscará defender el título y en su debut derrotó a Sanvi Básquet por 57 a 45. Mauricio Pane fue la figura con 30 puntos.

Previamente, el certamen estival tuvo triunfo de Ferretería Víctor por 64 a 47 ante Beer Time en un segundo tiempo donde dominó de principio a fin.

Síntesis Beer Time – Ferretería Víctor:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Carusso, M. y Zárate, F.

Beer Time (47): Gómez, B. (12), Gómez, R. (0), Pinini (6), Paladino, I. (6), Nanni (4), Schevemer (17), Gómez, J. (0), Díaz (0), Paladino, L. (0), Torres (0), Barsi (0), Negrette (2). DT- Macías/Rojas

Ferretería Víctor (64): Menon (2), Gómez (5), San Martín (12), Espinoza (3), Cuadrillero (4), Castellano (8), Fritz (0), Ripoll (8), Rodríguez (3), Noms (0), Dupin (19), Pietrafesa (0). DT- La Cruz

Parciales: 11-16; 20-29; 35-54 y 47-64.