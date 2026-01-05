Agustina Loos Matrella dirigió la Final de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas

Agustina Loos Matrella se transformó en la primera arbitra mujer en dirigir una Final en la Liga Regional de Tres Lomas, fue en Casbas.

En la cancha de Villa del Parque de Casbas se jugó el tercer partido del triangular final que definió al campeón de la temporada 2025 y fue con arbitraje de cuaterna olavarriense.

La árbitro olavarriense volvió a hacer historia dirigiendo una instancia definitoria en la Liga Regional. Loos Matrella estuvo acompañada por Alejandro Scipioni, José Garabento y Adrián Deber.

En un partido parejo, Atlético Quenumá se impuso por la mínima diferencia tras el gol de Francisco Cotignola a los 9 minutos del primer tiempo y se quedó con los dos títulos del año.