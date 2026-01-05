Agustina Loos Matrella dirigió la Final de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas | Infoeme
Lunes 05 de Enero 2026 - 19:11hs
34°
Lunes 05 de Enero 2026 - 19:11hs
Olavarría
34°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 5 de Enero de 2026 | 19:02

Agustina Loos Matrella dirigió la Final de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas

El pasado domingo se definió el campeón del 2025 de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas y fue con un equipo arbitral olavarriense que estuvo encabezado por Agustina Loos Matrella.

Agustina Loos Matrella se transformó en la primera arbitra mujer en dirigir una Final en la Liga Regional de Tres Lomas, fue en Casbas.

 

En la cancha de Villa del Parque de Casbas se jugó el tercer partido del triangular final que definió al campeón de la temporada 2025 y fue con arbitraje de cuaterna olavarriense.

 

La árbitro olavarriense volvió a hacer historia dirigiendo una instancia definitoria en la Liga Regional. Loos Matrella estuvo acompañada por Alejandro Scipioni, José Garabento y Adrián Deber.

 

En un partido parejo, Atlético Quenumá se impuso por la mínima diferencia tras el gol de Francisco Cotignola a los 9 minutos del primer tiempo y se quedó con los dos títulos del año.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME