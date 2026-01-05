“Fede” Chingotto arranca el año en Mar del Plata

Ocho de los catorce mejores jugadores del mundo se presentarán desde viernes 16 al domingo 18 de enero en el estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

El Betsson Summer Pro Pádel 2026 reunirá a los máximos exponentes del deporte en su primera edición en Mar del Plata para completar una de las mayores propuestas deportivas de la temporada que acaba de iniciar.

El Torneo plantea un desafío entre dos equipos de siete jugadores cada uno. El formato de disputa indica que se jugarán tres partidos por jornada, en horarios fijos (a las 18, 20 y 22). Los dos capitanes podrán elegir para cada día la conformación de sus binomios entre sus siete jugadores disponibles.

Serán ocho de los catorce primeros jugadores del ranking los que dirán presente en el mítico escenario de la ciudad balnearia y el olavarriense Federico Chingotto integrará el equipo #1.

Los equipos:

Equipo #1 (capitán, Carlos Pozzoni): Federico Chingotto (número 3 del mundo), Franco Stupaczuk (N°5), Miguel Yanguas (N°7), Francisco “Paquito” Navarro (N°11), Maximiliano Sánchez (N°35), Maximiliano Arce (N°83) y la leyenda Juan Martín Díaz: el marplatense fue número uno del mundo durante 13 años consecutivos junto a Fernando Belasteguín.

Equipo #2 (capitán, Agustín Gómez Silingo): Juan Lebrón (N°6), Jon Sanz (N°9), Juan Jerónimo “Momo” González (N°13), Leandro Augsburger (N°14), Alejandro Ruiz (N°23), Franco Dal Bianco (N°236) y otra leyenda como el bahiense Miguel Lamperti, ganador de 7 títulos en el circuito profesional.

