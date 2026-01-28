El Municipio acordó un aumento salarial del 9,59% para el primer trimestre

El Municipio informó que, en el marco de la primera mesa paritaria del 2026, se arribó a un acuerdo salarial para el primer trimestre del 2026 que llegó a un total de 9,59%, tras las negociaciones realizadas con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría.

Según detallaron, la propuesta consensuada establece dos aumentos en simultáneo. Por un lado, un aumento del 6.12% a otorgar durante los meses de enero a marzo del corriente, y paralelamente un aumento del 6.78% en concepto de readecuación salarial del año 2025, a otorgar durante los meses de enero a junio del corriente.

De esta manera, el aumento del primer trimestre se traduce en un 9,59%, y llegará al 13,24% en el mes de junio, independientemente de lo que las partes acuerden al volver a reunirse en el mes de abril.

"En un escenario económico complejo, este acuerdo refleja el esfuerzo de la gestión municipal por mejorar los ingresos de las y los trabajadores, valorando su labor cotidiana", indicó el Municipio.