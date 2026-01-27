El Complejo termal de Tapalqué ofrece descuentos para beneficiarios del IPS

Este verano el IPS continúa sumando beneficios para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia, con la incorporación del nuevo Complejo Termal de Tapalqué a la nómina de actividades turísticas ya disponibles. A partir de la firma del convenio entre el Municipio de Tapalqué y el IPS el pasado viernes, se logró un importante descuento para personas jubiladas y pensionadas del organismo previsional. De esta manera, sobre la entrada general, las y los beneficiarios del IPS podrán acceder no solo al descuento del 25 % vigente para jubilados en general, sino que también tendrán un descuento adicional por pertenecer a la Caja de las y los trabajadores de la provincia.

La iniciativa se suma a los beneficios anunciados con anterioridad, que abarcan eventos culturales, deportivos y de interés general (obras de teatro, cine, recitales, partidos y competiciones, muestras artísticas, exposiciones, ferias, entre otros) y servicios turísticos y de hospedaje (alojamiento, gastronomía, transporte, balnearios, recorridos y visitas a atracciones, sitios históricos, paisajes naturales y demás actividades recreativas, entre otras) que se brinden y ofrezcan en el partido de Monte Hermoso; en el Parque termal Dolores y también, el convenio con el Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort y Spa, que incluye un 15 % de descuento para las y los beneficiarios del organismo previsional.

La presidenta del IPS Marina Moretti firmó el convenio con Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué. Estuvieron acompañados por autoridades locales y las senadoras provinciales María Inés Laurini y Evelyn Díaz.

PRECIOS ACTUALES

Entrada general: $20 mil

Personas jubiladas en gral: 25% descuento

Personas jubiladas y pensionadas del IPS: