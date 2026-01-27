El Complejo termal de Tapalqué ofrece descuentos para beneficiarios del IPS | Infoeme
El Complejo termal de Tapalqué ofrece descuentos para beneficiarios del IPS

La senadora provincial Evelyn Díaz estuvo presente en la firma del importante convenio que se firmó entre el Municipio de Tapalqué y el IPS.

Este verano el IPS continúa sumando beneficios para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia, con la incorporación del nuevo Complejo Termal de Tapalqué a la nómina de actividades turísticas ya disponibles. A partir de la firma del convenio entre el Municipio de Tapalqué y el IPS el pasado viernes, se logró un importante descuento para personas jubiladas y pensionadas del organismo previsional. De esta manera, sobre la entrada general, las y los beneficiarios del IPS podrán acceder no solo al descuento del 25 % vigente para jubilados en general, sino que también tendrán un descuento adicional por pertenecer a la Caja de las y los trabajadores de la provincia. 

La iniciativa se suma a los beneficios anunciados con anterioridad, que abarcan eventos culturales, deportivos y de interés general (obras de teatro, cine, recitales, partidos y competiciones, muestras artísticas, exposiciones, ferias, entre otros) y servicios turísticos y de hospedaje (alojamiento, gastronomía, transporte, balnearios, recorridos y visitas a atracciones, sitios históricos, paisajes naturales y demás actividades recreativas, entre otras) que se brinden y ofrezcan en el partido de Monte Hermoso; en el Parque termal Dolores y también, el convenio con el Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort y Spa, que incluye un 15 % de descuento para las y los beneficiarios del organismo previsional. 

La presidenta del IPS Marina Moretti firmó el convenio con Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué. Estuvieron acompañados por autoridades locales y las senadoras provinciales María Inés Laurini y Evelyn Díaz.

 

PRECIOS ACTUALES 

 

 

Entrada general: $20 mil

Personas jubiladas en gral: 25% descuento

Personas jubiladas y pensionadas del IPS: 

  • Días de semana 20% ADICIONAL de descuento 

  • Fines de semana y feriados 10% ADICIONAL de descuento 

