Trasladan a Temaiken a Wamani, el cóndor nacido en "La Máxima" para luego ser liberado en el sur de Argentina

El Municipio informó que en las últimas horas se concretó el traslado de Wamani, el pichón de Cóndor Andino nacido en el Bioparque Municipal La Máxima, a Temaikén, el Bioparque ubicado en la localidad de Escobar, en el marco del Programa de Conservación, que permitirá próximamente su liberación en el sur de nuestro país.

Según detallaron, el traslado se realizó el último fin de semana, en una delegación que fue encabezada por referentes e integrantes del Polo Educativo y Recreativo Municipal y del Bioparque Municipal “La Máxima”.

El ejemplar fue trasladado al Bioparque Temaikén, donde se le realizaron los controles sanitarios correspondientes para luego ser enviado al Ecoparque de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, otra de las instancias previstas dentro del Programa de Conservación del Cóndor Andino, que se desarrolla de manera articulada entre distintas instituciones del país.

Vale destacar que, en el marco de dicho Programa, todos los cóndores criados bajo este esquema son posteriormente liberados en el sur de nuestro país, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de ecosistemas autóctonos, favoreciendo principalmente a la recuperación de una especie emblemática, que se encuentra amenazada.

Wamani, que fue el nombre elegido tras una encuesta que tuvo una importante participación de la comunidad local, nació el pasado 25 de diciembre de 2024, después de 59 días de incubación y de recibir el cuidado constante de sus padres Curá y Rawson, la pareja de cóndores que habitan en nuestra condorera.

Se trata de otra muestra más del exitoso proceso reproductivo de la pareja de cóndores que habita del Bioparque, además del seguimiento y cuidados de los profesionales que se desempeñan en el lugar. Se trató cóndor número 21 nacido en el marco del programa de reproducción y conservación de la especie.

Por último, se destaca con orgullo la continuidad y la ratificación de la consigna “Olavarría cuna de cóndores”, que refleja el compromiso sostenido en el tiempo y su aporte al Programa Nacional, reafirmando el valor del trabajo en materia de la conservación de la especie.