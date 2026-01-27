Aletas olavarrienses corrieron 10K solidarios en Necochea

La séptima edición de “Actitud Solidaria” recaudó un total de 35 millones y además del lado solidario hubo más de 800 deportistas corriendo por la ciudad de Necochea.

El tradicional evento solidario se consolidó como una de las propuestas deportivas y benéficas más importantes del calendario de la ciudad balnearia y representantes de Olavarría dijeron presentes en las dos distancias dispuestas por la organización. En la distancia de 10K por las inmediaciones del Parque Miguel Lillo, Olavarría dijo presente con media decena de atletas.

El mejor representante local fue Carlos Devia que finalizó 4° con 36:50 y lo acompañó en el Top5, Diego Cisneros con 38:09. Además, en Caballeros dijeron presentes Alejandro Aranibar y Cristian Beltramella.

Por otro lado, en damas, Yamila Pedreira se subió al podio al finalizar 5° con 46:55. Mercedes Lorenzo con su 6° puesto también se destacó y Patricia de La Fuente completó el recorrido.

Ana Farías y Jorge Fini, por su parte, completaron la distancia de 5 kilómetros.