Miércoles 28 de Enero 2026
Miércoles 28 de Enero 2026
Olavarría
Infoeme
 comunidad
 28 de Enero de 2026

Colocaron nueva cartelería vial en el Cementerio Municipal de Hinojo

El Municipio de Olavarría informó que en la jornada de este miércoles se llevó a cabo la instalación de cartelería vial en el sector de acceso al Cementerio Municipal de Hinojo.

Los trabajos fueron llevados a cabo por personal de la Secretaría de Protección Ciudadana y consistieron en la instalación de señalética vertical en la que se informa la prohibición de estacionar camiones en ese espacio.

De acuerdo con lo que se detalló, las tareas surgen como respuesta al pedido de vecinos y vecinas de la localidad, como así también visitantes del espacio debido a las diversas complicaciones que genera la permanencia de vehículos de gran porte en el lugar.

