Publicaron el cronograma pago de los estatales, con el aumento del 4.5% incluído

Lo sueldos de los estatales se percibirán enre el viernes próximo y el siguiente. El ultimo aumento de paritarias fue del 4,5%, con retroactivos.

El ministerio de Economía oficializó hoy que cronograma de pagos de febrero para los estatales, que cobrarán con el aumento del 4,5% -con retroactivos- acordado en paritarias este mes.

El cronograma comenzará este viernes 30 de enero y se extenderá hasta el viernes 6 de febrero, según confirmó la Tesorería General de la Gobernación.

De esta manera, quedaron definidas las fechas de cobro para docentes, personal de Salud, estatales, integrantes de la Policía Bonaerense, el Servicio Penitenciario, trabajadores judiciales y empleados de distintos organismos provinciales.

 

Día por día, cuándo se pagan los sueldos en la Provincia

 

Viernes 30 de enero

  • Dirección de Vialidad
  • Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
  • Instituto de la Vivienda

Lunes 2 de febrero

  • Ministerio de Seguridad
  • Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
  • Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
  • Patronato de Liberados
  • Instituto Provincial de Loterías y Casinos
  • Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 3 de febrero

  • Ministerio de Salud
  • Caja de Policía

Miércoles 4 de febrero

  • Fiscalía de Estado
  • Junta Electoral
  • Tribunal de Cuentas
  • Asesoría General de Gobierno
  • Secretaría General
  • Coordinación General Unidad Gobernador
  • Ministerio de las Mujeres y Diversidad
  • Ministerio de Economía
  • Contaduría General de la Provincia
  • Tesorería General de la Provincia
  • Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
  • Fondo Provincial de Puertos
  • Ministerio de Desarrollo Agrario
  • Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
  • Consejo de la Magistratura
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Trabajo
  • Defensoría del Pueblo
  • Ministerio de Comunicación Pública
  • Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
  • Autoridad del Agua
  • Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
  • Comisión por la Memoria
  • Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
  • Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
  • Ente Administrador Astilleros Río Santiago
  • Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)

Jueves 5 de febrero

  • Poder Judicial

Viernes 6 de febrero

  • Dirección General de Cultura y Educación (DiPrEGeP)..

Fuente: Agencia DIB.

