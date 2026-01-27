Bariloche: una mujer cayó en la Cascada Frey y falleció | Infoeme
Bariloche: una mujer cayó en la Cascada Frey y falleció

El hecho se dio en el Brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. 

Una mujer falleció en Bariloche, Rio Negro, tras caer en la Cascada Frey en el Brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La víctima de aproximadamente 50 años llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas. La mujer era del municipio bonaerense de Pilar y se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente, tras el cual fue asistida y le hicieron RCP pero sin éxito.

Esta madrugada, cerca de la 1, finalizó el operativo que se montó en el lugar con la retirada del cuerpo. El traslado se realizó por tierra hasta el lago Nahuel Huapi y, desde allí, por agua hasta la Bahía López donde la Policía de Rio Negro realizaron las pericias correspondientes y fue llevado a la morgue.

La Cascada Frey es un lugar donde se realizan descensos como si fuese un tobogán, actividad que está prohibida por el riesgo que implica. A este punto del Parque Nacional Nahuel Huapi se llega por vía lacustre y con varias horas de navegación.

