Un proyecto en el Senado bonaerense busca reconocer a los perros policiales

La senadora de La Libertad Avanza, María Florencia Arietto, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para instituir el 24 de enero como “Día provincial del valor y la lealtad de los canes K9” en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa opositora propone un reconocimiento oficial a los perros policiales y toma como referencia a “Feo”, integrante del grupo Halcón fallecido en servicio.

La legisladora libertaria confirmó el ingreso del proyecto a través de sus redes sociales, donde además compartió el articulado del documento y explicó el sentido de la propuesta. “Presentamos el proyecto de ley para instituir el ‘día de la lealtad y el valor de los canes K9 Feo’ en la provincia de Buenos Aires, en conmemoración de Feo, el perro comando Halcón fallecido sin reconocimiento de la Policía Bonaerense el pasado 24 de enero”, escribió Arietto.

En ese marco, el texto legislativo establece en su artículo primero la creación de la fecha conmemorativa en todo el territorio bonaerense y fija el 24 de enero de cada año para su incorporación al calendario oficial de actos y conmemoraciones de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, la presentación de Arietto encomienda al Ejecutivo de Kicillof la promoción de actividades educativas y de difusión sobre la labor de los canes de las fuerzas policiales, al tiempo que menciona de manera explícita la figura de Feo como ejemplo de dedicación y servicio dentro de la estructura de seguridad, luego de años de trayectoria operativa.

Asimismo, el proyecto firmado por todo el bloque de senadores libertarios también asigna un rol central al Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Javier Alonso. En ese sentido, el texto no sólo propone la entrega de medallas y menciones de honor a los perros policías más destacados de la fuerza, sino que además promueve la instalación de un busto conmemorativo de Feo en la división K9 del grupo Halcón.

A través de los fundamentos, la autora del proyecto hizo especial hincapié en el riesgo que enfrentan estos animales durante los actos de servicio, pese a los cuidados especiales que debe seguir el personal capacitado. “Estos episodios evidencian que los perros integrantes de este grupo policial enfrentan riesgos letales en el cumplimiento de sus funciones, exponiendo su vida del mismo modo que los efectivos humanos”, señala el texto presentado en el Senado.

El proyecto también reconstruye el recorrido de Feo dentro de la fuerza, con participación en más de veinticuatro operativos y un rol táctico clave en allanamientos, donde el can sufrió heridas graves durante su desempeño, de acuerdo con la argumentación de Arietto.

Por último, la iniciativa invita a los municipios bonaerenses a adherir a la ley una vez sancionada y convoca al acompañamiento de sus pares para avanzar con una propuesta que busca consolidar un reconocimiento institucional a los perros policiales en servicio en la provincia de Buenos Aires.