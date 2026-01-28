Este sábado habrá una celebración por el 65° aniversario del Museo Dámaso Arce

Este miércoles el Museo Dámaso Arce cumple 65 años. En ese marco, invitan a la comunidad a participar de las diferentes actividades alusivas que se llevarán a cabo este sábado 31 enero.

El programa se iniciará desde las 18 horas, con la inauguración de la muestra “Décadas en diálogo”. La exhibición se compone de una gran variedad de piezas pictóricas de diferentes décadas, que invitan a realizar un recorrido cronológico que comienza en los años 60´ y culmina en el nuevo milenio.

En estas obras se analiza cómo fueron cambiando las búsquedas y conceptos de cada artista, y resuenan nombres como: Eolo Pons, Jorge Melo, Miguel Ángel Galgano, y Alejandro Cides, entre otros.

En forma complementaria, se presentarán una serie de piezas de orfebrería de ex alumnos, alumnos y docentes de la Escuela Municipal de Orfebrería y Artesanías Tradicionales “Maestro Armando Ferreira”, así como un mate cincelado por el orfebre que da nombre a la institución, Armando Ferreira.

La celebración no sólo consistirá en la apertura de “Décadas en Diálogo” o en la recorrida por la otra sala, donde actualmente se encuentra el retrato de Manuel Belgrano, piezas de Dámaso Arce y una muestra de arte infantil pertenecientes a los talleres que se dictan anualmente en el museo, sino que, además, desde el veredón del Museo, se podrá disfrutar de diversas propuestas, como un paseo de artesanos, foodtrucks, estatuas vivientes, un show de globos de Circo Tabú, y las bandas ensamble de saxos Ensamble Latinoamericana y Viajando a Mercurio, cerca del cierre del evento.

Cabe destacar que, en el marco del aniversario, se desarrollarán propuestas destinadas para las infancias, como el Patio de Juegos y la Sala Flúor, que invita a descubrir el arte desde una manera sensorial y a despertar la creatividad y curiosidad.

Una vez inaugurada, la muestra podrá ser recorrida en los siguientes horarios de apertura al público: martes a domingos de 9:00 a 12:00 y miércoles a domingos de 18:00 a 21:00 horas.

Para informes y más detalles sobre las actividades en el marco de la exhibición, los interesados pueden escribir al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar.

El Museo Dámaso Arce está ubicado en San Martín 2862. La entrada es libre y gratuita.