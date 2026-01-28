Erripa y Aspen Bici, ganadores de la “Revancha de la Doble” | Infoeme
Erripa y Aspen Bici, ganadores de la “Revancha de la Doble”

Nehuén Erripa, representante del equipo Aspen Bici, se adjudicó la clasificación general de la “Revancha de la Doble Bragado” que tuvo lugar el pasado fin de semana.

Organizado por el Club Ciclista Bragado y fiscalizada por ACOBA, tuvo lugar la 19° edición de "La Revancha de la Doble" con una definición apasionante en las calles de la ciudad bonaerense.

 

Luego de una destacada actuación en las primeras dos etapas, el equipo Aspen Bici llegó con serias chances de título al domingo de definiciones y fue Nehuén Erripa que logró imponerse con autoridad en la última etapa disputada en el tradicional circuito callejero.

 

A pesar de las altas temperaturas del último fin de semana, la comunidad de Bragado no se perdió la tradicional cita donde festejó el olavarriense de 21 años que tuvo su debut en el equipo de Olavarría.

 

 

Aspen Bici, además, tuvo a Agustín Fraysse en el tercer escalón del podio y la presencia de una decena de deportistas que lograron completar el recorrido. Federico Vivas de Saladillo Cicles fue segundo.

 

Por su parte los hermanos Castro Diego y Adrián culminaron entre los primeros 30, ya que arribo 24º y 28º respectivamente en otras de las presencias locales en una de las míticas carreras del calendario nacional. 

 

 

