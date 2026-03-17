Por la tarde se retoman las clases en Olavarría

Alrededor de las 11 de este martes se comunicó que a partir de la tarde habrá clases con normalidad en los establecimientos educativos de Olavarría.

Se debe al cese de la alerta naranja, que pronosticaba fuertes lluvias y tormentas para la madrugada y la mañana de hoy. El SMN anticipa que seguirá lloviendo durante la tarde, aunque sin alertas.

“Las Jefaturas Regional y Distrital de Educación comunicaron que las clases se desarrollarán con normalidad en todos los niveles y modalidades, en los turnos tarde vespertino y noche” dice el comunicado difundido en los grupos de padres y docentes.