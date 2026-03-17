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 - 17 de Marzo de 2026 | 11:20

Por la tarde se retoman las clases en Olavarría

Desde el área de Educación comunicaron que las actividades en las escuelas se desarrollarán con normalidad en los turnos tarde y noche, tras el cese de la alerta naranja.

 

Alrededor de las 11 de este martes se comunicó que a partir de la tarde habrá clases con normalidad en los establecimientos educativos de Olavarría.

 

Se debe al cese de la alerta naranja, que pronosticaba fuertes lluvias y tormentas para la madrugada y la mañana de hoy. El SMN anticipa que seguirá lloviendo durante la tarde, aunque sin alertas.

 

“Las Jefaturas Regional y Distrital de Educación comunicaron que las clases se desarrollarán con normalidad en todos los niveles y modalidades, en los turnos tarde vespertino y noche” dice el comunicado difundido en los grupos de padres y docentes. 

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