Hubo gol olavarriense en el inicio de las Inferiores AFA

Justo Jáuregui inició el 2026 con gol en el Torneo de Juveniles 2026 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

El “Tripero” tuvo un inicio de torneo tan electrizante como parejo ante Vélez Sarsfield y en la Villa Olímpica de Ituzaingó, el elenco de La Plata sumó el único triunfo.

El delantero surgido en Estudiantes inició un nuevo año en Gimnasia y Esgrima de La Plata y en el estreno del 2026 para la Sexta División, anotó un gol. El olavarriense que fue titular, anotó el único gol del partido a los 78´.