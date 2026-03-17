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 - 17 de Marzo de 2026 | 18:03

Libertarios piden informes sobre el servicio de urología en el Hospital

Entre los aspectos que buscan conocer se encuentra el destino del citoscopio flexible comprado en 2018 y la disponibilidad de médicos especialistas en urología para atender a la población que asiste al Hospital Municipal.  

 

El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes para conocer si el Hospital Municipal “Dr. Héctor  Cura” cuenta actualmente con profesionales médicos especializados en urología que presten servicio en el establecimiento. 

 

Piden conocer el nombre de los profesionales, modalidad de contratación y carga horaria y en caso de que el servicio se encuentre sin profesionales prestadores, pretenden averiguar si los pacientes que requieren atención urológica están siendo derivados a otros centros de salud o profesionales externos y a través de qué mecanismos de contratación, como así también los costos que se derivan. 

 

Además, apuntan a saber los detalles sobre la adquisición del citoscopio flexible anunciada por el Municipio en enero de 2019, indicando el monto de la compra, proveedor, expediente administrativo correspondiente y área a la que fue destinado.

 

Desde el bloque político apuntaron que la información relevada durante la última recorrida por el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, realizada en el marco de las visitas institucionales articuladas por la Comisión de Salud del Honorable Concejo Deliberante junto al director del nosocomio, en la cual se puso en conocimiento de los concejales la situación del Servicio de Urología y la licencia de los profesionales que se desempeñan en esa especialidad. 

 

 

 

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