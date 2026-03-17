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 - 17 de Marzo de 2026 | 22:51

Pasó la “Adventure Race” con locales en las dos distancias

Atletas de los diferentes grupos de entrenamiento participaron, el pasado domingo, de una nueva edición de la "Adventure Race" que volvió a convocar a un buen número de deportistas de todo el país.

Tandil volvió a recibir la “Adventure Race” y con más de 4400 corredores, transformó al evento en uno de los encuentros más masivos del calendario del running en la provincia de Buenos Aires. 

 

 

La “Adventure Race”, tradicional competencia de trail running estuvo reservada para dos distancias de 11 y 29 kilómetros y hubo representantes de Olavarría en ambas carreras.

 

En la distancia de 11 kilómetros dijeron presentes Fabian González de FX Running y Verónica Piolí, Carolina Bustos, Matías Lazarte y Jorge White del grupo de entrenamiento CB.

 

 

Por otro lado, en la distancia de 29K, la mejor actuación olavarriense fue la de Alexis Maggi que con un tiempo de 2:27:21 finalizó 9°.

 

Además, entre los Caballeros completaron la distancia Andrés Iribe, Emiliano Alderete, Ricardo Viera, Aldo Lantieri, Héctor Aller y Martín Capelli de CB Running y Luis Arouxet, Diego Ayesa, Augusto Striebeck y Sebastián Navarro del Kenya Team.

 

Camila Gómez de FX, Mariela Ponce y Mercedes Lorenzo de CB Running y Elisa Simona y Celeste Fernández Chávez de Kenya Team también cruzaron el globo de llegada en la distancia mayor entre las Damas.

 

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