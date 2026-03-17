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 - 17 de Marzo de 2026 | 13:31

El Día del Artesano se celebrará en la plaza central

Del jueves al domingo se realizará una gran feria. Será a partir de las 10 y contará además con presentaciones artísticas y propuestas para toda la familia.

 

Cada 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano, y en ese contexto se desarrollará en el centro de la ciudad una nueva edición de la “Feria Artesanal Olavarría”.

 

La actividad tendrá lugar en el Paseo de los Artesanos ubicado en la plaza central y contará con la participación de artesanos locales y de distintos puntos de la región. Comenzará este jueves y se extenderá hasta el domingo 22 de marzo, con horario de inicio a las 10.

 

Además de los distintos stands de artesanos, que ofrecerán productos confeccionados con distintas técnicas, también habrá propuestas artísticas y lúdicas para toda la familia.

 

A su vez, los días sábado y domingo habrá actividades especiales, las cuales seguirán el siguiente cronograma:

 

Sábado 

-Circo Tabú a las 17:30.

-Acto protocolar/ entrega de distinciones a las 18:00.

-Show musical de Alma de Benjamin a las 19:00. 

 

Domingo

Circo Tabú a las 18:00. 

 

El objetivo del encuentro es impulsar y reconocer la actividad artesanal en el Partido de Olavarría, y que a través de este tipo de eventos se permita dar un espacio de encuentro y sociabilización, generando vínculos y colaborando a la economía social.

 

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