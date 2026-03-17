Comerciantes también reclaman por el cobro de la cuota capital

Un grupo autoconvocado de comerciantes de Olavarría se encuentra reuniendo casos de comercios “que estén siendo afectados por el cobro de la cuota societaria de Coopelectric en sus facturas de servicio”.

Así lo manifestó en el comunicado difundido en las últimas horas, el cual busca convocar a otros comerciantes a unirse al reclamo colectivo que lleva adelante la Dirección de Defensa al Consumidor.

El grupo pretende “revertir ésta situación problemática” vinculada al cobro del concepto “Contribución capital en acciones” en las facturas de energía eléctrica, un tema que viene dando que hablar desde hace semanas.

Invitaron a los comerciantes a presentar en la oficina ubicada en Coronel Suárez 2843 fotocopia de la factura y DNI del titular del servicio.

Quienes deseen sumarse o recibir más información pueden comunicarse al 2284246020.