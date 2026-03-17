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Pueblo Nuevo será el representante local en la Liga Provincial de Mayores

En la jornada del último lunes, finalizó el periodo de inscripción para ser parte de la Liga Provincial de Mayores y Olavarría contará con la participación del Club Pueblo Nuevo.

Pueblo Nuevo participará en el Torneo Provincial de Clubes para Mayores que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y que cumplió los plazos de inscripción en las últimas horas.

 

La competencia, enmarcada en ampliar las posibilidades competitivas de los equipos bonaerenses, comenzará el próximo mes de abril y se dividirá en Zonas Norte y Sur.

 

A través de sus redes sociales, el “Lobo Albiverde” confirmó la noticia varios días antes del cierre de la inscripción en el torneo que será clasificatorio para la Liga Federal 2027.

 

Si bien no han trascendidos mayores detalles, el equipo dirigido por Cristian Sánchez compartiría grupo con equipos de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Coronel Pringles y Orense donde se disputaría una primera ronda de todos contra todos para, posteriormente, acceder a la Segunda Fase.

 

Vale destacar que los clubes que actualmente participan en la Liga Federal 2026, como es el caso de Racing y Estudiantes, se sumarán recién en la Fase Final de la Liga Provincial.

 

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