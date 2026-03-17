Pádel ACOP: hubo nueva fecha para las categorías Pares

Tres categorías Pares le dieron continuidad al regreso de la competencia organizada por la Asociación Civil Olavarriense de Pádel en los diferentes complejos locales.

La segunda fecha para las Pares consagró como campeones de Cuarta Caballeros a Nicolás Stremel y Germán Casenave que derrotaron a Ian Barragán y Juan Scrimizzi por 6/3 y 7/6 en la Final.

En Sexta Caballeros, el título fue para Uriel Armanazqui y Franco Precci tras vencer a Fernando Vega y Pablo Rivero por 6/7, 6/3 y 7/6.

Por último, Rocio Barrionuevo y Florencia Liggerini fueron las campeonas en Sexta Damas al imponerse 4/6, 7/5 y 6/4 ante Valeria Da Rios y Elisa Gainza.

El certamen reunió a más de 50 parejas de Olavarría, General La Madrid, Laprida y Benito Juárez.

Fuente: Prensa ACOP