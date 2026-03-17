Causa Abregú: comenzó el juicio con una sola imputada

Este martes comenzó el juicio por la muerte de Daiana Abregú, la joven de 26 años que fue encontrada sin vida en una celda de la comisaría de Laprida el pasado 5 de junio de 2022.

El juicio se lleva a cabo en el Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Azul a cargo del juez Dr. Aníbal Norberto Álvarez, la secretaria Julia Goenaga y Laura Arrouy como auxiliar letrada.

Además de la participación del Fiscal Ignacio Calonje de la Unidad Fiscal Nº 24, participaron el abogado de la familia de Daiana Abregú Sergio Roldan (olavarriense) y representantes de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.

La oficial de la Policía Bonaerense Vanesa Nuñez -patrocinada por el olavarriense Dr. César García- es la única imputada de la causa por “Incumplimiento de deberes de funcionario público”. Es la persona que se encontraba a cargo de la custodia de la celda de la Estación de Policía Comunal de Laprida al momento de la muerte de Abregú.

Durante la jornada de este martes brindaron testimonios los otros cuatro policías implicados, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel Di Bin, Juliana Zelaya y Leandro Esteban Fuhr, que fueron sobreseídos en el año 2024 y otros testigos.

Según indicaron fuentes oficiales, para este miércoles estaba estipulado que declararan testigos relacionados con las pericias, pero la jornada se suspendió debido a cuestiones de salud del fiscal Ignacio Calonje. Aún no hay precisiones de cuándo se reanudará.

El argumento de la defensa

César García, abogado de la imputada explicó que “para que uno incumpla sus deberes, deben estar tipificados en una ley, decreto o resolución”.

“Si no es así ¿Qué imcuplís? Como no hay nada escrito, cada policía que ejerce ese rol de custodio lo hace bajo su criterio, un sentido común o las órdenes de un superior”.

Nuñez está imputada por los Artículos Nº 248 y 249 del Código Penal. García argumentó que “son delitos dolosos, que uno tiene que tener intención, por lo que la Fiscalía debe probar que sabiendo que hay un deber, decide no cumplirlo”.