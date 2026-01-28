Ley Penal Juvenil: diputados exigen más presupuesto para los institutos de menores

Luego de que el Gobierno nacional introdujera en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero la Ley Penal Juvenil con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad hasta los 14 años, la diputada bonaerense del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Mónica Schlotthauer, rechazó la iniciativa.

En ese sentido, Schlotthauer puntualizó que el proyecto de La Libertad Avanza busca establecer pabellones de menores en cárceles de adultos, algo que “empeoraría la situación”, al indicar que los pibes y pibas detenidos por delitos menores se convertirán en alumnos de “universidades del ampa”.

“La Ley Penal Juvenil es una cara más del oscurantismo de este gobierno ultraderechista. La realidad es que existen institutos para poder albergar a las y los menores que delinquen, cuando los jueces lo determinan, y que son institutos a los que hay que ponerle presupuesto porque están agonizando”, consideró la legisladora bonaerense.

Según indicó la exdiputada nacional, los adolescentes detenidos en institutos de menores están en riesgo alimentario producto del desfinanciamiento del Gobierno nacional, tras lo cual sostuvo que dichas instituciones “no tienen herramientas didácticas para poder garantizar la educación y herramientas que puedan construir un futuro distinto”.

Es preciso mencionar que, Schlotthauer ocupaba una banca en la Cámara baja nacional cuando el oficialismo logró dictaminar en 2025 la modificación al Régimen Penal Juvenil. “Desde el FIT rechazamos una vez más este proyecto, como lo hicimos durante todas las reuniones de comisión de Niñez de las que participamos”, manifestó.

En detalle, la intención de la administración nacional consistirá principalmente en la reducción de la edad de imputabilidad (actualmente en 16 años) hasta los 14 años. Para eso, el oficialismo buscará acercar posiciones con la oposición “dialoguista” para modificar el proyecto que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025.

Entre los puntos centrales, dicho proyecto contempló tareas comunitarias, justicia restaurativa, programas educativos y acompañamiento interdisciplinario para los menores de entre 13 y 16 años. La prisión quedó reservada para delitos graves, con penas máximas de hasta 15 años y la posibilidad de sustituciones parciales tras cumplir dos tercios de la condena.

“Quieren hacer pabellones de menores en cárceles de adultos, haciendo que se conviertan en ‘universidades del ampa’ para un montón de pibas y pibes que en su mayoría tienen delitos menores, de acuerdo a lo que dicen las estadísticas”, concluyó Schlotthauer.