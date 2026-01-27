Ferro vs La Unión: el duelo olavarriense, con festejo “Verdolaga” | Infoeme
Martes 27 de Enero 2026
Martes 27 de Enero 2026
 |  deportes
 |  Básquet
 - 27 de Enero de 2026 | 22:49

Ferro vs La Unión: el duelo olavarriense, con festejo “Verdolaga”

Duelo de olavarrienses en el Héctor Etchart en la continuidad de la Liga Nacional y fue con festejo para el jugador de Ferro Carril Oeste.

Foto: Liga Nacional

En la noche del lunes, Ferro recibió a La Unión en Caballito y se reencontró con el triunfo en un cotejo donde hubo un olavarriense por lado.

 

El equipo de Caballito se reencontró con la victoria al superar 84 a 69 a La Unión de Formosa en un cruce con una primera parte pareja y un complemento donde el elenco capitalino se soltó como lo supo hacer todo el año pasado y pasó al frente.

 

En el “Verdolaga”, Alejandro Diez apenas pudo completar 5:40 minutos con 1 rebote y en la “U”, no alcanzaron los 4 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa de Mariano Marina en 23:13 minutos en la cancha.

 

