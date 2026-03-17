“El hartazgo de la docencia está llegando al límite”

Transcurre este martes en todo el país con un amplísimo acatamiento el segundo día de paro universitario en protesta contra la gestión del Gobierno nacional y -en el caso de la Unicen- con la adhesión de sectores que por tradición no han sido adeptos a estas medidas de fuerza.

Todo tiene una explicación. “El hartazgo de la docencia universitaria y pre universitaria está llegando al límite” sostuvo Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce.

“Esto habla del gran acatamiento que está ocurriendo y las medidas que se están llevando a lo largo y a lo ancho de todo el país, esperando por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Hace cuatro meses que el Gobierno nacional debería habernos pagado lo que nos debe, porque estamos hablando de eso, de lo que nos debe” subrayó la dirigente gremial.

Sin una cifra exacta, Gargiulo destacó un nivel de acatamiento inédito en este tipo de medidas de acción directa: “Es muy temprano todavía para poder decir un porcentaje, pero sabemos de sectores en algunas facultades en especial que por ahí en otros paros no se adherían y que esta vez se están adhiriendo. Incluso lugares que por primera vez se adhieren a estas medidas”.

Las expectativas sobre la reacción del otro lado de la mesa de negociaciones siguen siendo poco optimistas. “No se trata de tener esperanza, lo que sí se trata es de seguir luchando y reclamando lo que nos corresponde, como lo hemos hecho siempre. Nosotros vamos a seguir reclamando esto, por nuestros salarios, por la universidad y por los estudiantes” anticipó Verónica.

“Pensemos que tenemos compañeros que están cobrando 250.000 pesos; compañeros que no han tenido aumento en el último año. Aquellos compañeros que tienen garantía salarial, por ejemplo, que en términos de la Unicen estamos hablando de 515 docentes, que esto significa un 22% de la planta de nuestra universidad. La situación es sumamente grave” añadió.

Esta realidad empuja a que la dedicación exclusiva termine siendo casi una utopía para un sector importante de la docencia universitaria. “Muchos de ellos tienen que estar haciendo otro tipo de trabajos porque verdaderamente no alcanza con lo que en otros momentos podían vivir” remarcó.

"No se trata de un perjuicio a los estudiantes, sino todo lo contrario" observó Gargiulo. “Esto es un trabajo y los docentes podemos tener muchísima vocación -que de hecho la tenemos- pero lo que no tenemos es plata que nos alcance para vivir” dijo.

“Si esto no cambia lo que también empieza a ocurrir es que hay docentes que van a irse y la calidad va bajando; docentes que tienen que buscar otros trabajos, que no tienen que ver para lo cual están formados. Gente que está haciendo tortas para vender, porque no se pueden sostener” planteó.

“Yo leí algunos comentarios que dicen ‘bueno, búsquense otro trabajo’. Esto no es así para los docentes ni para nadie. No es que nos tenemos que buscar otro trabajo, deben pagarnos lo que nos corresponde por nuestro salario y recordar que si las universidades continuaron abiertas durante estos años fue justamente por los trabajadores” resaltó y sumó que “la idea de poner candado a las universidades sabemos que no va a pasar, que no es así. Esto es una imagen que uno tiene, pero el desfinanciamiento lo estamos viendo hoy”.

Si la cuestión no se revierte, el plan de lucha tiene proyectado seguir el 30 de marzo con otra semana de paro y también la semana del 27 de abril.

“Estas son las resoluciones que han salido del Congreso de la semana pasada de la Conadu, donde también vamos a impulsar una nueva marcha universitaria. La fecha que estamos pensando es el 23 de abril, como la multitudinaria marcha que tuvimos en otro 23 de abril, y vamos a estar realizando en diferentes lugares del país carpas por la educación y la soberanía” anunció.