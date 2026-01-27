Chañares sigue de buena racha en el Torneo Clausura | Infoeme
Martes 27 de Enero 2026
Martes 27 de Enero 2026
Olavarría
 deportes
 Básquet Femenino
 27 de Enero de 2026

Chañares sigue de buena racha en el Torneo Clausura

Con Lucía Juárez como una de las máximas anotadoras del partido, Chañares sumó su cuarta victoria seguida en el segundo torneo de la temporada de la Liga Nacional Femenina.

Chañares tuvo su debut como local en el Torneo Clausura de la Liga Nacional y fue con una nueva victoria.

 

En Córdoba, Chañares se quedó con una sólida victoria ante San José de Mendoza por 88 a 67, en un encuentro donde el equipo local marcó diferencias desde el inicio y supo sostener la intensidad a lo largo de los cuatro cuartos.

 

En el equipo vencedor, “Lula” Juárez fue una de las máximas anotadoras con 15 puntos. Además, la olavarriense recuperó 1 pelota en 17:35 minutos.

 

Por otro lado, en el cotejo en tierras cordobesas, la ex Ferro, Regina Carosio, entró en la historia por convertirse en la quinta jugadora en la historia conseguir un “triple-doble” en la máxima categoría del básquet nacional. La pampeana sumó 11 puntos, 11 asistencias y 10 recuperos

 

