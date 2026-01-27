Chañares sigue de buena racha en el Torneo Clausura

Chañares tuvo su debut como local en el Torneo Clausura de la Liga Nacional y fue con una nueva victoria.

En Córdoba, Chañares se quedó con una sólida victoria ante San José de Mendoza por 88 a 67, en un encuentro donde el equipo local marcó diferencias desde el inicio y supo sostener la intensidad a lo largo de los cuatro cuartos.

En el equipo vencedor, “Lula” Juárez fue una de las máximas anotadoras con 15 puntos. Además, la olavarriense recuperó 1 pelota en 17:35 minutos.

Por otro lado, en el cotejo en tierras cordobesas, la ex Ferro, Regina Carosio, entró en la historia por convertirse en la quinta jugadora en la historia conseguir un “triple-doble” en la máxima categoría del básquet nacional. La pampeana sumó 11 puntos, 11 asistencias y 10 recuperos