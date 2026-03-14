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Pami le pagó a los médicos y se destrabó el conflicto tras varios días

De esta manera comenzarán a normalizarse las prestaciones, que se vieron afectadas por el cese de actividades que mantenían los profesionales en Olavarría.

 

 

 

 

 

 

 

Pami acreditó en las últimas horas los pagos pendientes a los médicos que atienden a sus afiliados en Olavarría y de esta manera comenzarán a normalizarse las prestaciones, que se vieron afectadas por el cese de actividades que mantenían los profesionales.

 

La cancelación de la deuda llegó tras el paro de los más de veinte prestadores médicos que la semana pasada habían dejado de atender a los afiliados con dicha obra social, aunque atendían de manera particular cobrando la consulta.

 

Es habitual que los pagos de Pami a los médicos se realicen con aproximadamente dos meses de demora, pero esta vez el atraso llegó a ser de tres meses y por lo tanto se inició una medida de fuerza que dejó sin la cobertura durante varios días a muchísimas personas, hasta este sábado que se acreditaron los pagos adeudados.

 

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