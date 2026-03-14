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 - 14 de Marzo de 2026 | 14:40

Homenaje a Mario Buceta en el comienzo del Torneo Apertura

En la mañana de este sábado y en el estadio central del Parque Guerrero tuvo lugar la inauguración del Torneo Apertura “Mario Buceta” y fue con homenaje al distinguido formador.

La Liga de Fútbol de Olavarría comenzó con la actividad oficial para el fútbol formativo y fue con homenaje a Mario Buceta, histórico formador de futbolistas.

 

La apertura oficial del primer torneo del año para las inferiores tuvo lugar en el Club Estudiantes donde Buceta fue el encargado de dar el puntapié inicial de la jornada.

 

Durante el acto que contó con la presencia de ex futbolistas dirigidos por el homenajeado, Buceta recibió distintos reconocimientos por su trayectoria en el fútbol formativo entre los que se destacó una plaqueta entregada por el ente regulador del fútbol local.

 

 

La Liga de Fútbol estuvo representada por su presidente Ricardo Hoffamann y demás colaboradores del Departamento del Fútbol Menor.

 

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