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 - 14 de Marzo de 2026 | 12:11

Allanamiento por drogas: detuvieron a una mujer en el barrio PYM

El procedimiento fue realizado por personal de Drogas Ilícitas tras una investigación iniciada en noviembre de 2025. La sospechosa fue arrestada en una vivienda de calle Perú al 4100 y quedó a disposición de la Justicia.

En el marco de una investigación por comercialización de drogas, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría llevó adelante un allanamiento con detención en la ciudad.

La causa se inició el 15 de noviembre de 2025 con intervención de la UFI Nº19 y continuó con distintas tareas investigativas. Durante ese proceso también se analizaron dispositivos electrónicos secuestrados en un procedimiento previo, lo que permitió reunir elementos de prueba sobre la presunta actividad ilícita de una mujer.

Con esas evidencias, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden de allanamiento y detención, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías Nº2, a cargo del doctor Carlos Villamarín.

El operativo se concretó el viernes 13 de marzo alrededor de las 18:20 en una vivienda ubicada en calle Perú al 4100, en el barrio PYM, donde los efectivos lograron detener a la sospechosa.

Tras el procedimiento, la mujer quedó a disposición de la Justicia y fue trasladada a la Subcomisaría de Chillar, donde permanece alojada a la espera de obtener cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

 

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