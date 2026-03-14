Fútbol Menor: ya rueda la pelota y hubo muchos goles

El primer torneo del año para las inferiores organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría puso a rodar la pelota y fue con muchos goles.
Estudiantes vs El Fortín, Racing vs Ferro y Embajadores vs Loma Negra fueron los cotejos que dividieron su programación en dos escenarios y fue con mayoría de victorias para Embajadores, Estudiantes y Ferro.
Además, San Martín ganó en sus dos presentaciones e Hinojo y Municipales ganaron en el único enfrentamiento que tuvieron.
La jornada estuvo marcada por el acto inaugural donde se reconoció la labor de Mario Buceta en el Parque Guerrero.
Los resultados:
En Décima:
Estudiantes 1 – 3 El Fortín
Racing 3 – 0 Ferro
Embajadores 3 – 1 Loma Negra
En Novena:
Estudiantes 2 – 4 El Fortín
Racing 1 – 2 Ferro
Embajadores 6 – 1 Loma Negra
Sierra Chica 1 – 4 Municipales
En Octava:
Estudiantes 1 – 3 El Fortín
Racing 2 – 3 Ferro
Embajadores 2 – 2 Loma Negra
En Séptima:
El Fortín 2 – 1 Estudiantes
Ferro 2 – 0 Racing
Loma Negra 0 – 1 Embajadores
Hinojo 5 – 1 Luján
En Sexta:
El Fortín 2 – 0 Estudiantes
Ferro 2 – 2 Racing
Colonias y Cerros 1 – 1 San Martín
Loma Negra 0 – 3 Embajadores
En Quinta:
El Fortín 0 – 1 Estudiantes
Ferro 0 – 2 Racing
Colonias y Cerros 1 – 1 San Martín
Loma Negra 0 – 2 Embajadores