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 - 14 de Marzo de 2026 | 20:24

Fútbol Menor: ya rueda la pelota y hubo muchos goles

En la jornada de este sábado y en varios escenarios, dio comienzo el Torneo Apertura “Mario Buceta” para el fútbol menor olavarriense.

Fotos: Andrés Arouxet

El primer torneo del año para las inferiores organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría puso a rodar la pelota y fue con muchos goles.

 

 

Estudiantes vs El Fortín, Racing vs Ferro y Embajadores vs Loma Negra fueron los cotejos que dividieron su programación en dos escenarios y fue con mayoría de victorias para Embajadores, Estudiantes y Ferro.

 

 

Además, San Martín ganó en sus dos presentaciones e Hinojo y Municipales ganaron en el único enfrentamiento que tuvieron.

 

La jornada estuvo marcada por el acto inaugural donde se reconoció la labor de Mario Buceta en el Parque Guerrero.

 

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 1 – 3 El Fortín 

Racing 3 – 0 Ferro 

Embajadores 3 – 1 Loma Negra

 

En Novena:

Estudiantes 2 – 4 El Fortín 

Racing 1 – 2 Ferro 

Embajadores 6 – 1 Loma Negra

Sierra Chica 1 – 4 Municipales

 

 

En Octava:

Estudiantes 1 – 3 El Fortín 

Racing 2 – 3 Ferro 

Embajadores 2 – 2 Loma Negra

 

En Séptima:

El Fortín 2 – 1 Estudiantes 

Ferro 2 – 0 Racing 

Loma Negra 0 – 1 Embajadores 

Hinojo 5 – 1 Luján 

 

En Sexta:

El Fortín 2 – 0 Estudiantes 

Ferro 2 – 2 Racing 

Colonias y Cerros 1 – 1 San Martín

Loma Negra 0 – 3 Embajadores 

 

En Quinta:

El Fortín 0 – 1 Estudiantes

Ferro 0 – 2 Racing 

Colonias y Cerros 1 – 1 San Martín

Loma Negra 0 – 2 Embajadores 

 

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