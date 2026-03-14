Fútbol Menor: ya rueda la pelota y hubo muchos goles

El primer torneo del año para las inferiores organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría puso a rodar la pelota y fue con muchos goles.

Estudiantes vs El Fortín, Racing vs Ferro y Embajadores vs Loma Negra fueron los cotejos que dividieron su programación en dos escenarios y fue con mayoría de victorias para Embajadores, Estudiantes y Ferro.

Además, San Martín ganó en sus dos presentaciones e Hinojo y Municipales ganaron en el único enfrentamiento que tuvieron.

La jornada estuvo marcada por el acto inaugural donde se reconoció la labor de Mario Buceta en el Parque Guerrero.

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 1 – 3 El Fortín

Racing 3 – 0 Ferro

Embajadores 3 – 1 Loma Negra

En Novena:

Estudiantes 2 – 4 El Fortín

Racing 1 – 2 Ferro

Embajadores 6 – 1 Loma Negra

Sierra Chica 1 – 4 Municipales

En Octava:

Estudiantes 1 – 3 El Fortín

Racing 2 – 3 Ferro

Embajadores 2 – 2 Loma Negra

En Séptima:

El Fortín 2 – 1 Estudiantes

Ferro 2 – 0 Racing

Loma Negra 0 – 1 Embajadores

Hinojo 5 – 1 Luján

En Sexta:

El Fortín 2 – 0 Estudiantes

Ferro 2 – 2 Racing

Colonias y Cerros 1 – 1 San Martín

Loma Negra 0 – 3 Embajadores

En Quinta:

El Fortín 0 – 1 Estudiantes

Ferro 0 – 2 Racing

Colonias y Cerros 1 – 1 San Martín

Loma Negra 0 – 2 Embajadores