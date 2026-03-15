Estudiantes ganó el primer partido de la “Copa Desafío”

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes y El Fortín iniciaron los partidos de pretemporada que ponen en juego la “Copa Desafío” y en el partido de ida, ganó el “Bata”.
Estudiantes derrotó 66 a 43 a El Fortín en lo que significó el estreno de la Primera División Femenina para la entidad.
Agostina Chantiri, Angelina Barrera y Giana Bellinzoni con 10 puntos fueron las máximas anotadoras de un partido que tuvo a las dirigidas por Ramiro Bou dominando de principio a fin las acciones.
La “Copa Desafío” tendrá la revancha el venidero sábado en el Amadeo Bellingeri. En caso de triunfo “Fortinero”, habrá tercer partido.
Síntesis Estudiantes – El Fortín:
Estadio: Parque Guerrero
Árbitros: Reyes, A. y Zárate, F.
Estudiantes (66): Rodríguez (3), Vendeirnho (5), Sak (2), Mereles (8), Chantiri (10) -FI- Conte (0), García Maroa (4), Bellinzoni (10), Barrera (10), Castañares, G. (7), Díaz (6), Castañares, T. (1). DT- Ramiro Bou
El Fortín (43): Fernández (5), Carreira Neto (9), Hernández (9), Becker (6), Preyseger (5) -FI- Barraza (2), Murrie (0), Tevez (0), Arravena (0), Rodríguez (2), González (5), Dos Santos (0). DT- Santiago Navarro
Parciales: 18-10; 36-20; 52-36 y 66 - 43