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 - 14 de Marzo de 2026 | 18:59

Atletas de El Fortín bajaron sus tiempos en Buenos Aires

En la jornada de este sábado, atletas de El Fortín compitieron en un torneo de pista y campo en Buenos Aires y lograron buenos registros.

Representantes de El Fortín compitieron en el Torneo "Rubén Coderch" y hubo medalla y buenos resultados.

 

La actuación destacada de la jornada fue la de Úrsula Bellinzoni que en la prueba de 600 metros se consagró campeona con un registro de 1:43.93 y logró su mejor marca del año.

 

Por otro lado, en los 600 metros Caballeros, Valentín Cocha Recalde logró su mejor marca personal con 1:44.12 que le valió la 11° posición y en los 400 metros, Ignacio Algañaraz logró la 10° posición con 50.60 que es su nueva mejor marca.

 

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