Atletas de El Fortín bajaron sus tiempos en Buenos Aires

Representantes de El Fortín compitieron en el Torneo "Rubén Coderch" y hubo medalla y buenos resultados.

La actuación destacada de la jornada fue la de Úrsula Bellinzoni que en la prueba de 600 metros se consagró campeona con un registro de 1:43.93 y logró su mejor marca del año.

Por otro lado, en los 600 metros Caballeros, Valentín Cocha Recalde logró su mejor marca personal con 1:44.12 que le valió la 11° posición y en los 400 metros, Ignacio Algañaraz logró la 10° posición con 50.60 que es su nueva mejor marca.