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 - 14 de Marzo de 2026 | 17:50

Olavarrienses en Liga Argentina: derrotas para dos

En la noche del viernes, la Liga Argentina tuvo continuidad en las dos Conferencias y fue con derrotas para los dos equipos con presencia olavarriense.

Foto: Prensa Unión

Jujuy Básquet y Unión volvieron a presentarse en la segunda categoría del básquet argentino que atraviesa las últimas semanas de Fase Regular y fue con derrotas como locales.

 

En la Conferencia Norte, Jujuy Básquet cayó ante el líder en el “Federación”. Fue 74 a 69 para San Isidro que dominó siempre las acciones y demostró su poderío.

 

En el último partido de local para los “Cóndores”, Francisco Fornes jugó 10:27 minutos con 2 rebotes y 1 asistencia.

 

Por otro lado, en Mar del Plata, Unión también completó su último partido en condición de local en la Conferencia Sur y fue con derrota.

 

El “Quincho” cayó 80 a 58 ante La Unión que volvió a los puestos de vanguardia ante un elenco marplatense que se quedó sin respuesta tras el descanso largo.

 

Mateo Macrini completó su actuación con 3 puntos y 2 rebotes en 12:06 minutos para el "Celeste" que completará la Fase Regular ante Quilmes.

 

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