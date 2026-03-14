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 - 14 de Marzo de 2026 | 13:55

ANSES aplicará una suba del 2,9% en jubilaciones desde abril

El incremento se desprende del último dato de inflación informado por el Indec. Con la actualización, la jubilación mínima se ubicará en 380.286 pesos y podría llegar a 450.286 pesos si se mantiene el bono extraordinario.

La jubilación mínima trepará a 380.286 pesos en el mes de abril, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmara que la inflación de febrero alcanzó el 2,9%.

De esta manera, el organismo previsional determinó la actualización de los haberes conforme al esquema de movilidad vigente, el cual establece ajustes mensuales basados en el índice de precios al consumidor con dos meses de rezago.

 

El sistema, instaurado por el Decreto 274/2024, reemplazó el antiguo esquema trimestral para mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales. Bajo esta normativa, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales registrarán una suba del 2,9% respecto a los valores percibidos en marzo.

 

Los montos estimados para abril fijan la jubilación mínima en 380.286,25 pesos, cifra que ascenderá a 450.286,25 pesos en caso de mantenerse el bono extraordinario de 70 mil pesos.

 

En cuanto a otras prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en 304.243,19 pesos, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 136.653,44 pesos. Asimismo, la Pensión no Contributiva alcanzará los 266.170,81 pesos y la Pensión para Madre de siete hijos se situará en 380.312,63 pesos, importes que también podrían variar según la continuidad del bono.

 

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