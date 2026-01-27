Un argentino acusado de narcotráfico fue extraditado por México a Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) de México concretó la extradición de un grupo de presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos, un argentino identificado como Manuel Ignacio Correa.

Correa era conocido en México como “El Argentino” y era uno de los objetivos procesados en esta etapa de extradiciones. Nacido en la ciudad rionegrina de General Roca, “El Argentino” es requerido por una Corte Federal de Distrito en los Estados Unidos para ser juzgado por los delitos de asociación delictiva y contra la salud.

El operativo se dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde las autoridades entregaron a 37 “capos” del narcotráfico, según aseguran en el país azteca.

Los extraditados son requeridos por distintas Cortes Federales de Distrito en los Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por su responsabilidad en la organización y distribución de sustancias ilícitas a escala internacional.

El operativo de extradición masiva incluyó a integrantes de las organizaciones criminales más importantes de México como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva.