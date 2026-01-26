El vóley de Racing suma un reconocido entrenador

Un ex jugador de Selección Nacional y entrenador de Selecciones Juveniles de Argentina se transformó en nuevo entrenador de vóley de Racing para la temporada 2026.

El “Chaira” sigue planificando el 2026 y en los últimos días confirmo quién será el entrenador de los planteles superiores masculinos. Rodrigo Martínez Granados, radicado desde hace muchos años en Bolívar llega a Olavarría en un plan de reestructuración de la disciplina en la entidad olavarriense que quiere volver a ser protagonista.

"Este 2026 nos trae grandes noticias... Podemos confirmar la reestructuración del equipo de primera masculina del club con la contratación del flamante DT Rodrigo Martínez Granados. Apasionado por el vóley, como él se autodefinió, se une a nuestro gran proyecto de rearmar el equipo de primera masculina y volver a las competencias provinciales para representar y devolver a esta categoría al nivel que se merece estar”, anunciaron desde la entidad que además aseguró que el asistente será Facundo Domizzi y el manager Juan Pablo Mogavero.

Fuente: Prensa RAC