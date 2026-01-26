Coopelectric programó dos cortes de luz: ¿qué zonas afectarán? | Infoeme
Lunes 26 de Enero 2026 - 20:38hs
26°
Lunes 26 de Enero 2026 - 20:38hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  comunidad
 - 26 de Enero de 2026 | 20:03

Coopelectric programó dos cortes de luz: ¿qué zonas afectarán?

Por tareas de mantenimiento, Coopelectric programó dos interrupciones del servicio eléctrico en sectores de la ciudad de Olavarría para este martes.

Por un lado, un corte de luz se realizará de 7 a 11 horas, y alcanzará a la zona comprendida por avenida Ituzaingó, Bolívar, Independencia y Pelegrino.

En tanto, la segunda interrupción se llevará a cabo de 7 a 11.30 horas y afectará a los monoblocks 11, 13, 14, 15 y 16 del barrio Fonavi.

Dichos trabajos podrán ser reprogramados si las condiciones climáticas resultan adversas.

