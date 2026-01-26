En qué consiste la Ley Penal Juvenil que el Gobierno buscará aprobar en febrero

En paralelo al proyecto de reforma laboral, el Gobierno nacional buscará avanzar en las sesiones extraordinarias de febrero la Ley Penal Juvenil, una de las prioridades impulsadas desde la cartera de Seguridad nacional que conduce Patricia Bullrich.

En ese sentido, la intención de la administración nacional consistirá principalmente en la reducción de la edad de imputabilidad (actualmente en 16 años) hasta al menos los 14 años. Para eso, el oficialismo buscará acercar posiciones con la oposición “dialoguista” para modificar el proyecto que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025.

Entre los puntos centrales, dicho proyecto contempló tareas comunitarias, justicia restaurativa, programas educativos y acompañamiento interdisciplinario para los menores de entre 13 y 16 años. La prisión quedó reservada para delitos graves, con penas máximas de hasta 15 años y la posibilidad de sustituciones parciales tras cumplir dos tercios de la condena.

“Hay varios proyectos. La idea es unificar y aprovechar para construir los consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos empezar a generarlos”, sostuvo una fuente libertaria a cargo de las negociaciones legislativas.

Desde el Gobierno nacional confirmaron este lunes que enviarán en febrero el proyecto de ley Penal Juvenil.

Asimismo, la Ley Penal Juvenil buscará modificar varios puntos de la actual legislación que establece el Régimen Penal de la Minoridad. Según indicó el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el debate de este proyecto y otras iniciativas contempladas en el temario de sesiones extraordinarias comenzará el próximo lunes 2 de febrero.

Si bien la intención de Casa Rosadsa es tener sancionada la Ley Penal Juvenil en febrero, desde el bloque oficialista anticipan que los plazos son complejos por la conformación de comisiones e indicaron que el tratamiento podría extenderse durante el período ordinario que iniciará el 1° de marzo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem, volvió a instalar el tema en la agenda pública. “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión. En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la reforma del Código Penal”, puntualizó.

Tras el crimen de Jeremías Monzón, Bullrich pidió por la Ley Penal Juvenil

La titular del bloque de LLA en el Senado nacional, Patricia Bullrich, retomó este lunes el debate sobre el Régimen Penal Juvenil, tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe que se viralizó rápidamente y en el que participaron menores de edad. Esto le dio al oficialismo un nuevo argumento para insistir con la baja de la edad de imputabilidad, una bandera que La Libertad Avanza considera central en su agenda de seguridad.

“La edad no puede ser excusa”, escribió la senadora nacional, una frase que funcionó como disparador político y mensaje directo al resto de las fuerzas. “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes”, anunció Bullrich.

A su vez, la exministra de Seguridad apuntó al escenario parlamentario heredado y sostuvo que la Ley Penal Juvenil había quedado frenada en el “viejo Congreso”. Sin mencionarlo de forma explícita, dejó entrever que la nueva conformación legislativa abre una ventana de oportunidad para retomar un proyecto que, aunque dictaminado, nunca logró llegar al recinto.

“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, postuló la senadora. “Basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctima”, manifestó.

Ahora, con el crimen de Monzón como nuevo catalizador, el oficialismo busca reinstalar el tema en la agenda pública y legislativa. Aunque el proyecto no figura en el temario de sesiones extraordinarias, la expectativa está puesta en marzo, cuando se inicie el período ordinario y se termine de definir la integración de las comisiones clave.

Fuente: Diputados Bonaerenses.