Turistas volcaron en los médanos de Villa Gesell y una mujer resultó herida

Una turista de Mendoza se encuentra internada tras haber volcado en los médanos de Villa Gesell cuando iba a bordo de una camioneta junto con otras tres personas y ahora la Municipalidad evalúa cobrarles el costo del operativo.

El accidente sucedió en la noche del lunes, en la zona de dunas de Villa Gesell, cuando personal policial fue alertado por una camioneta Toyota SW4 blanca que realizaba travesías nocturnas en médanos y volcó.

De esta manera, los agentes acudieron al lugar y constataron que dentro del rodado viajaban dos mujeres y dos hombres, todos mayores.

Debido a la complejidad del rescate, se desplegó un amplio operativo interinstitucional, con la intervención de Policía, Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y personal del sistema de Salud, destacaron desde el medio local El Fundador.

Los Bomberos fueron quienes retiraron a las personas, trasladándolas hasta la calle 310, donde constataron que una de las mujeres, de 52 años, sufrió un traumatismo de tórax y fue trasladada al hospital local.

Acerca de los otros asistentes, confirmaron que no presentaron lesiones de consideración. Se supo que los turistas mendocinos estaban alojados en el balneario Cariló, partido de Pinamar.

Frente al amplio operativo, las autoridades municipales evalúan avanzar en el cobro de la totalidad de los gastos.