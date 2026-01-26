El autódromo “Hermanos Emiliozzi” tuvo inspección

Días atrás, autoridades de COPAM y FEBOM llevaron adelante la inspección del Autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

Mientras continúan las obras de mejoras de las instalaciones, el autódromo del AMCO recibió una inspección de cara a lo que serán las competencias de categorías zonales y nacionales en el 2026.

La recorrida contó además con la presencia de autoridades del AMCO, encabezadas por su presidente Michael Boccagni, el tesorero Ramiro Pastore y el secretario Matías Cocuzza, quienes acompañaron la inspección y brindaron detalles sobre el estado actual del circuito y las mejoras ejecutadas.

Participaron también de la inspección el presidente de la Federación del Sudeste, Juan Traversa; del área de habilitaciones y deporte de la Municipalidad de Olavarria; Evelyn Díaz, Romina Podetti, Juan Pablo Arouxet y Fernando Otaviano; autoridades de Seguridad en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires y del área de Explosivos y Bomberos de Azul.

Durante la jornada se evaluaron distintos sectores del autódromo, y se tuvieron en consideración las obras llevadas a cabo durante el último periodo que incluyeron un desembolso de una importante suma de dinero. Recientemente quedaron finalizados los trabajos de pintura en la torre.

Fuente: prensa AMCO