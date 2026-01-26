El autódromo “Hermanos Emiliozzi” tuvo inspección | Infoeme
El autódromo “Hermanos Emiliozzi” tuvo inspección

Antes de que sucediera el vencimiento de la habilitación, el Automóvil Moto Club Olavarría tuvo su inspección anual del autódromo.

Días atrás, autoridades de COPAM y FEBOM llevaron adelante la inspección del Autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

 

Mientras continúan las obras de mejoras de las instalaciones, el autódromo del AMCO recibió una inspección de cara a lo que serán las competencias de categorías zonales y nacionales en el 2026.

 

La recorrida contó además con la presencia de autoridades del AMCO, encabezadas por su presidente Michael Boccagni, el tesorero Ramiro Pastore y el secretario Matías Cocuzza, quienes acompañaron la inspección y brindaron detalles sobre el estado actual del circuito y las mejoras ejecutadas.

 

Participaron también de la inspección el presidente de la Federación del Sudeste, Juan Traversa; del área de habilitaciones y deporte de la Municipalidad de Olavarria; Evelyn Díaz, Romina Podetti, Juan Pablo Arouxet y Fernando Otaviano; autoridades de Seguridad en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires y del área de Explosivos y Bomberos de Azul.

 

Durante la jornada se evaluaron distintos sectores del autódromo, y se tuvieron en consideración las obras llevadas a cabo durante el último periodo que incluyeron un desembolso de una importante suma de dinero. Recientemente quedaron finalizados los trabajos de pintura en la torre.

 

Fuente: prensa AMCO

