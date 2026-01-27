El Laboratorio de Medicamentos del Hospital Municipal inició con su producción 2026

El Municipio de Olavarría informó que el Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos, ubicado en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, inició con su producción 2026, continuando con un trabajo esencial e ineludible en materia de soberanía sanitaria.

En ese marco, desde el área se detalló que se inició con la producción y envasado de crema de cortisona, un lote integrado por 2700 unidades, la cual permite dar respuesta al consumo del Sistema Público de Salud de Olavarría por los próximos dos años, según expresaron los responsables del área.

“Se inició con la producción del año 2026 del Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos, con buenas energías y muchas ganas de avanzar”, expresó el doctor Darío Fontana, Director del área de Farmacia del Hospital Municipal. Añadió que las tareas también contemplan la producción de otras cremas, como de Vitamina A, Clotrimazol y Gentamicina, por mencionar algunas; además de jarabes y soluciones.

Uno de los aspectos a destacar es que los trabajos proyectados para el corriente año también incluyen la producción de comprimidos, una labor que se retomó en 2025 tras 7 años de estar paralizada. Fue gracias a la decisión política de la actual gestión municipal, que se tradujo en una inversión no solo en equipamiento, sino también en la puesta en valor y reacondicionamiento de distintos espacios del sector de Laboratorio. Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenac son algunos de los analgésicos que integran dicha producción.