Chingotto, otra vez en el equipo ganador: ahora en la Reserve Cup

Miami vivió un fin de semana a puro pádel con la disputa de la primera fecha edición del año de la Reserve Cup y en el equipo campeón estuvo Federico Chingotto.

Foto: Prensa Reserve Cup

Federico Chingotto integró el equipo ganador de la Reserve Cup que le hizo frente a la lluvia del fin de semana en Estados Unidos y que tuvo el cruce inédito entre Chingotto/Coello vs Galán/Tapia.

 

El Miami Seaplane Base fue el escenario elegido para que el festejo termine siendo del Team Reserve compuesto por el deportista olavarriense, Arturo Coello, Franco Stupaczuk, Fran Guerrero, Javi Leal y Javier Garrido que se impuso ante el Team Miami que contó con Agustín Tapia, Alejandro Galán, Miguel Yanguas, Jon Sanz, Lucas Bergamini y Gonzalo Alfonso.

 

El espectáculo inició con victoria de Chingotto/Coello ante Tapia/Galán en un esperado show. Fue 7/6 y 6/4.

 

Además, Garrido y Stupaczuk vencieron a Sanz/Bergamini por 7/6 y 6/4 y Guerrero/Leal hicieron lo propio ante Yanguas/Alfonso por 2/6, 6/3 y 11/9.El único

 

triunfo del equipo Miami llegó precisamente en la jornada final, en el partido que enfrentó a Jon Sanz y Alejandro Galán contra Federico Chingotto y Javier Leal. Fue por 6/7, 7/5 y 10/7.

 

La Reserve Cup concluyó con la victoria de Coello y Stupaczuk frente a Yanguas y Tapia por 6/4 y 6/3.

 

