Olavarrienses en Liga Argentina: derrotas para Unión y Jujuy Básquet

En la noche del domingo, la Liga Argentina tuvo continuidad en las dos Conferencias y fue con derrotas para los dos representantes olavarrienses.

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la disputa de la Fase Regular en sus dos grupos y hubo derrotas para los olavarrienses.

 

Jujuy Básquet, nuevamente en el estadio Federación y en la continuidad de la Conferencia Norte, cayó 73 a 72 ante Rivadavia con un triple sobre la chicharra.

 

En los “Cóndores” que no pudieron sostener la buena racha, Francisco Fornes sumó 2 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos y 1 tapa en 20:37 minutos en la cancha.

 

 

Por otro lado, en la Conferencia Sur, Unión cerró su gira por AMBA con caída en La Plata. Fue 76 a 72 ante Gimnasia y Esgrima en un duelo donde no pudo sostener la veintena de puntos que había conseguido.

 

Mateo Macrini terminó aportando 12 puntos, 5 rebotes y 1 tapa en 19:45 minutos en el elenco marplatense.

 

