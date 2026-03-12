Golf: actividad como cada miércoles para dos categorías

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo “Torneo de los Miércoles”, el Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías.

Julio López con 30 golpes fue el ganador en Hasta 20 de Hándicap tras aventajar en el desempate automático a Uma Springer y Lucas Pagano.

En De 21 al Máximo la victoria fue para Guillermo López con 29 golpes y fue escoltado por Felipe Arenas con 30 golpes y Marcelo Alonso con 31 golpes.

La actividad golfística continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Don Roberto”.

Fuente: prensa CAE