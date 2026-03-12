Golf: actividad como cada miércoles para dos categorías | Infoeme
Jueves 12 de Marzo 2026
17:43hs
Olavarría
 deportes
 Golf
 12 de Marzo de 2026 | 17:16

Golf: actividad como cada miércoles para dos categorías

En la jornada del último miércoles, se completó una nueva edición del tradicional certamen de mitad de semana y fue con victorias para Julio y Guillermo López.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo “Torneo de los Miércoles”, el Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías.

 

Julio López con 30 golpes fue el ganador en Hasta 20 de Hándicap tras aventajar en el desempate automático a Uma Springer y Lucas Pagano.

 

En De 21 al Máximo la victoria fue para Guillermo López con 29 golpes y fue escoltado por Felipe Arenas con 30 golpes y Marcelo Alonso con 31 golpes.

 

La actividad golfística continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Don Roberto”.

 

Fuente: prensa CAE

 

