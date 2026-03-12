Hockey: Estudiantes fue subcampeón de la “Copa Mar y Sierras”

Estudiantes fue subcampeón en Mar del Plata donde se disputó la “Copa Mar y Sierras”.

A lo largo del torneo, el conjunto albinegro disputó cuatro encuentros, con un saldo de dos victorias, un empate y una derrota.

La actividad comenzó el sábado, con un empate 1 a 1 frente a Independiente de Tandil, con gol de Valentino Fresta y prosiguió con una gran remontada ante MDQ 06. Tras comenzar el partido 2 a 0 abajo, el equipo logró revertir el resultado y se quedó con la victoria 3 a 2, con dos goles de Augusto Casas y uno de Francisco Amoroso Arnaude.

El domingo, el “Bata” consiguió una contundente victoria 6 a 0 frente a Club Atlético Libertad, con goles de Nicolás Pane, Jordi Brown, Valentino Fresta en 2 oportunidades, Enrique Pasman y Francisco Amoroso Arnaude.

En el último encuentro del fin de semana en la definición por el título, Estudiantes cayó 3 a 2 frente a Uncas en un partido muy parejo. Los goles “albinegros” fueron convertidos por Francisco Amoroso Alcaza y Valentino Fresta.