Los chicos inician el Torneo Apertura “Mario Buceta”

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría empieza a hacer rodar la pelota y quedó confirmada la jornada inaugural.

El torneo Apertura de divisiones inferiores “Mario Buceta” ya tiene todo listo para su inicio. Será el próximo sábado -en nueve escenarios-, en lo que marcará el comienzo de la temporada 2026 en las seis divisionales.

Tras la reunión semanal del Departamento de Fútbol Menor, se dio a conocer el programa de encuentros para la primera fecha que tendrá su inicio formal en el Parque Carlos Guerrero del Club Atlético Estudiantes donde Mario Buceta dará el puntapié inicial.

El acto será a las 11.30, donde habrá distintas personalidades y a su vez se le entregará una plaqueta al ex entrenador tanto del albinegro como de las selecciones juveniles de la LFO.

La programación:

Sábado:

Ferro Carril Sud vs. Racing A. Club, en el “Domingo Colasurdo”: a las 9.30 en séptima, sexta y quinta

Racing A. Club vs. Ferro Carril Sud, en el “Buglione Martinese”: a las 11 en décima, novena y octava

El Fortín vs. Estudiantes, en el “Ricardo Sánchez”: a las 10, en séptima, sexta y quinta.

Estudiantes vs. El Fortín, en el Parque Carlos Guerrero: a las 12 en novena, décima y octava

Embajadores vs. Loma Negra, en el “Clemente Di Carlo”: a las 10 en décima, novena y octava

Loma Negra vs. Embajadores, en el estadio del “celeste”: a las 10 en séptima, sexta y quinta

Colonias y Cerros vs. San Martín, en Colonias y Cerros: a las 10.30 en sexta y quinta

Sierra Chica vs. Municipales, en el “Pedro Iriart Legorburu”: a las 11 en novena

Atlético Hinojo vs. Luján, en el “Pedro Iriart Legorburu”: a las 12.15 en séptima

Libre: Villa Mailín

Fuente: Prensa LFO